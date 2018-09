Foggia, Agnelli: "Con la B a 22 più chance di fare punti"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa infrasettimanale in casa Foggia. A prendere la parole è stato il centrocampista Cristian Agnelli. Ecco le dichiarazioni rilanciate da CalcioFoggia.it: "Siamo nati per soffrire, non me l´aspettavo la sconfitta ma sapevo che era difficile affrontare il Crotone, era una partita contro una squadra di serie A, sapevamo che mister Stroppa prepara molto bene le partite. In maniera molto serena abbiamo analizzato la sconfitta prendendo sia le cose positive ma anche gfli errori commessi. Personalmente reputo la sconfitta ingiusta per come avevamo preparato la partita e per come arrivata, con gol subiti a difesa schierata, frutto solo di piccolezze e che con un po´ di attenzione e un pizzico di fortuna si potevano evitare. Sicuramente mister Grassadonia saprà come fare per trovare soluzioni tattiche e quali giocatori mandare in campo per migliorare, Penso che tra la partita contro il Carpi e quella contro il Crotone sia cambiato solo il risultato, sono state preparate alla stessa maniera. Certamente nel Crotone la qualità è diversa, ha dei giocatori che se li lasci soli ti puniscono, vedi Firenze e Nalini, è gente che fa la differenza.

Per quanto riguarda il campionato attendiamo la sentenza per capire se si manterrà la B a 19 squadre o se ci saranno differenze. Sicuramente con più squadre ci sono più partite da giocare e una possibilità di fare più punti per colmare il gap della penalizzazione, ma a parte questo noi ci prepariamo al campionato sempre alla stessa maniera".