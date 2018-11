Foggia, Agnelli: "Serve una vittoria per dare importanza al nostro lavoro"

© foto di Federico Gaetano

Presentazione della nuova maglia del Foggia ieri e alcuni giocatori dei Satanelli hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco uno stralcio delle parole del capitano rossonero Cristian Agnelli riportate da ilfoggia.com: “Questa nuova maglia è bella perché ha qualche modifica ed innovazione che serve a chi guarda per noi vuol dire poco perché il rossonero c’è sempre. Lunedì è una di quelle partite che possono dare forza a questi pareggi che apparentemente possono sembrare inutili ma che abbinati ad una vittoria come quella che lunedì può arrivare possono dare forza e sostanza ad un gruppo che comunque sta dando continuità di risultati. La nostra è un’analisi interna meno condizionata dal risultato ma è normale che noi lavoriamo tanto durante la settimana per la prestazione e per cercare la vittoria. Penso che in tutte queste ultime partite, a parte quella di Cosenza, il Foggia abbia sempre dimostrato di giocarsela alla grande. Questo è un dato secondo me molto importante è chiaro che la vittoria serve per il morale ma il non perdere dà una compattezza di squadra. Abbiamo cambiato modulo ed abbiamo lavorato tanto in queste ultime settimane, infatti abbiamo fatto una buona partita contro lo Spezia dove si sono viste delle cose buone ma ovviamente anche delle sbavature. Penso che sia un modulo adatto alle nostre corde e alle nostre caratteristiche, va però interpretato e migliorato. Aldilà del modulo è l’atteggiamento che non deve calare anzi dobbiamo migliorarlo. La vittoria di lunedì per noi è una vittoria che potrebbe darci una spinta ed una forza in più. Fisicamente stiamo bene mi sarebbe piaciuto finire la partita in 11 però purtroppo per colpa di una mia ingenuità e di un arbitraggio, con fischio un po' esagerato, siamo finiti in 10. La mia espulsione è esagerata, la prima ammonizione ci stava è vero ma nel secondo episodio non era una potenziale occasione da gol come ha dichiarato l’arbitro. Stiamo bene fisicamente e lunedì bisogna portare la squadra alla vittoria”.