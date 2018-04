Foggia, approvato l'aumento della capienza della Curva Sud

Fonte: foggiacalcio1920.it

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Il Foggia Calcio, a seguito della richiesta intesa ad ottenere, in deroga, l’aumento dell’attuale capienza della Stadio comunale Pino Zaccheria per la gara Foggia-Bari, in programma sabato 21 aprile alle ore 15:00, comunica di aver ottenuto l’ampliamento del settore Curva Sud anello inferiore per 1778 spettatori, fino alla capienza complessiva dello stadio comunale di 16.308 spettatori.

Al Sindaco di Foggia, Franco Landella, che con l’ordinanza sindacale numero 11 del 20 aprile 2018 è venuto incontro alle richieste del Foggia Calcio, vanno i ringraziamenti della Società rossonera per l’impegno profuso e per la sensibilità mostrata sia nei confronti del Foggia stesso che della tifoseria rossonera.

Nelle prossime ore verranno comunicate modalità e orario per la vendita al pubblico degli ulteriori 1778 posti disponibili.