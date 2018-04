Foggia, attesi i deferimenti per le irregolarità nei pagamenti

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sono ore di attesa in casa Foggia. Nelle prossime ore la procura della FIGC emetterà i deferimenti relativi ai pagamenti irregolari contestati al club rossonero per quanto riguarda le stagioni 2015/2016 e 2016/2017. Come riporta La Gazzetta dello Sport sono 28 i tesserati coinvolti nell'inchiesta fra i quali Empereur, Tarolli, Iemmello, Sarno, Chirichò, Mazzeo, Agnelli, Gerbo, Quinto, Agazzi, Vacca, Angelo, Guarna, Martinelli, Tito, Lanzaro, Narciso, Floriano, Agostinone, Arcidiacono, Padovan e Sanchez sul fronte calciatori, De Zerbi e Possanzini per quanto riguarda lo staff tecnico.

La cifra contestata al club è di circa 580mila euro.