Foggia-Bari, chiuso il settore ospiti per il derby

© foto di Giuseppe Scialla

Il Prefetto della Provincia di Foggia in considerazione delle prescrizioni imposte dal CASMS (Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Bari e BAT anche ove in possesso di tessera del tifoso, con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione per i residenti nelle stesse Province ed annullamento, con rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti per l’incontro di calcio Foggia-Bari nonché chiusura del settore ospiti dello stadio Pino Zaccheria), dopo aver valutato, nella riunione odierna del coordinamento delle Forze di Polizia, i profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica connessi all’incontro di calcio Foggia-Bari, ritiene necessario adottare l’anzidetta prescrizione allo scopo di prevenire turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. Tanto premesso il Prefetto della Provincia di Foggia ordina le seguenti prescrizioni:

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nelle province di Bari e BAT anche ove in possesso di tessera del tifoso, con contestuale sospensione dei programmi di fidelizzazione per i residenti nelle stesse Province ed annullamento, con rimborso dei tagliandi eventualmente già venduti per l’incontro di calcio Foggia-Bari

Chiusura del settore ospiti dello stadio Pino Zaccheria.