Foggia, Bizzarri: "A Crotone una lezione da imparare per il futuro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la debaclé contro il Crotone da casa Foggia arrivano alcune dichiarazioni di Albano Bizzarri, portiere argentino dei Satanelli, dalle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno: "Da una partita come questa si possono ricavare molti insegnamenti che ci saranno d'aiuto nel prosieguo del torneo. Da questa trasferta, se siamo intelligenti, possiamo ricavare indicazioni utili: capire dove abbiamo sbagliato, per intervenire e porre rimedio agli errori. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, frazione in cui abbiamo giocato abbastanza bene, misurandoci con i nostri avversari a testa alta".