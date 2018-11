Foggia, Carraro: "Siamo sulla strada giusta. Qui sto bene"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Foggia Marco Carraro ha parlato facendo un primo bilancio della sua avventura in Puglia: “Sono contento per come stanno andando le cose, sia a livello personale sia di squadra. Per la prima volta nella mia carriera ho trovato la continuità di rendimento, stiamo percorrendo la strada giusta sopratutto ora che stiamo recuperando a pieno la condizione di alcuni giocatori importanti per noi. Modulo? Stiamo provando qualcosa di nuovo, perché è giusto saper cambiare pelle. Anche e soprattutto durante la partita, leggendo bene l’andamento della gara e adattandosi pure alla caratteristiche di chi andremo ad affrontare. - conclude Carraro come riporta Foggiacalciomania.it - Qui sto benissimo, Foggia è una città tranquilla che ti fa sentire importante se fai questo lavoro”.