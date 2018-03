Foggia-Cesena, le formazioni ufficiali: sorpresa Duhamel dal 1°

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa ha scelto Duhamel come spalla di Mazzeo in attacco. È questa la novità più importante nell'undici dei rossoneri che schierano Fedele e Kragl sulle corsie esterne e Greco in cabina di regia. Nel Cesena c'è Moncini come unica punta con Laribi a supporto. Queste le formazioni ufficiali:

Foggia (3-5-2): Guarna; Tonucci, Camporese, Loiacono; Fedato, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Duhamel. Allenatore: Stroppa

Cesena (4-4-1-1): Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Vita, Schiavone, Di Noia, Dalmonte; Laribi; Moncini. Allenatore: Castori