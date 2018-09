Foggia, Chiaretti: "Per battere il Palermo dovremo tenere noi la palla"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa in casa Foggia per Lucas Chiaretti, trequartista acquistato in estate dal Cittadella. Ecco le sue parole riportate da CalcioFoggia.it: "Qui a Foggia mi trovo bene, era quello che cercavo, una piazza con molto entusiasmo e in cui si respira calcio, si vede l´entusiasmo della gente anche quando esco per fare una passeggiata o bere un caffè. Mister e compagni mi hanno accolto bene, con alcuni ci avevo giocato contro e con Busellato ho fatto un po' di ritiro insieme a Cittadella. Il Mister è una brava persona ed è molto preparato, vuole farci giocare in un certo modo ben preciso ed è necessario che noi ci impegniamo e ci mettiamo a sua disposizione per lavorare bene.

Il Palermo è una squadra molto importante, fatta per vincere il campionato, obiettivo da loro ampiamente dichiarato. Noi ci stiamo preparando bene curando i dettagli e con la consapevolezza che serve tanto lavoro per portare a casa i tre punti. Per batterli non dobbiamo concedergli il pallino del gioco perché hanno calciatori importanti e se li lasciamo giocare possono colpire e farci male. Credo che anche loro però siano preoccupati dalla nostra qualità. Secondo me chi sbaglierà di meno porterà a casa la vittoria. Differenze tra Venturato e Grassadonia? Beh, con Venturato ho lavorato tre anni, e posso dire che è uno degli allenatori più preparati perché prepara benissimo le partite mettendo in difficoltà gli avversari. Grassadonia ha più o meno le stesse idee di calcio, con pressing alto e calcio propositivo. Sono entrambi allenatori che amano far giocare bene le proprie squadre".