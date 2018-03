Foggia commissariato, il legale: "A livello sportivo non cambia nulla"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Tanti dubbi sul futuro del Foggia, da ieri commissariato per i prossimi sei mesi dopo l'arresto del patron Sannella. A La Gazzetta dello Sport, edizione Puglia, ne parla Gianluca Bocchino, legale del club: "Dal punto di vista sportivo non cambia nulla. La società andrà avanti e dimostrerà che i conti sono a posto.

Non cambia nulla rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane, il commissario rappresenta un organo di controllo della regolarità gestionale del club. Potrà essere per noi un'ulteriore garanzia di trasparenza per i magistrati che stanno portando avanti l'indagine".