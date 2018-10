Foggia, Deli: "Dispiace per il pari, ora testa al Cittadella"

© foto di Federico Gaetano

"Oggi c'è stata una reazione importante, c'è dispiacere perché pareggiarla così fa rabbia". Così, Ciccio Deli ha analizzato il pareggio contro il Lecce: "Abbiamo fatto, a mio avviso, una grande partita, sapevamo come arginarli, il Lecce è una grande squadra, soprattutto nel corso del primo tempo abbiamo fatto benissimo, dopo il 2-0, forse, c'è stata un pò di paura di vincere, però, dobbiamo continuare così ripartendo dai nostri punti deboli". Il giocatore del Foggia, poi, si è proiettato verso il prossimo match in programma tra soli tre giorni: "Il Cittadella è un'ottima squadra, sarà una gara veramente ostica, quindi, dobbiamo andare lì concentrati per fare una grande partita".