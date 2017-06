Foggia, Di Bari: "Luppi ci piace molto. Perticone? Ci stiamo lavorando"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Foggia Giuseppe Di Bari ha dichiarato: "Luppi ci piace molto, è un profilo che stiamo seguendo ma è da considerare ancora tutto prematuro. Perticone? Vediamo, ci stiamo lavorando. Non solo, potremmo prendere qualche altra pedina in altri ruoli, ma tutto dipenderà da come evolverà il mercato nelle prossime settimane. Ci servono degli under per completare la rosa. Cessioni? Dipenderà tutto da chi arriverà. I principali protagonisti resteranno tutti, sarà fatta una serie di valutazioni in base ai ruoli e all’opportunità di mandare qualcuno a giocare con continuità altrove. Il vero mercato inizierà dal 1 luglio, non è stato ancora deciso nulla".