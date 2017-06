Foggia, Di Bari: "Seguiamo Perticone. Non a Ganz e Cacia"

Giuseppe Di Bari, direttore sportivo del Foggia, ha parlato così ai microfoni di Canale 85 sul mercato dei rossoneri (fonte tuttocalciopuglia.com): "Si fanno tanti nomi in questo momento. Per Milinkovic non abbiamo ancora chiuso perché serve l'ok del Genoa. Faremo qualcosa di interessante, ma più avanti. L'ossatura resterà, bisognerà tenere conto degli over e sulla base di questo bisognerà fare delle valutazioni. Ganz e Cacia? I vari nomi usciti sono buttati lì: a Ganz non siamo interessati, così come non lo siamo per Cacia. Luppi è un calciatore importante, ma è molto difficile arrivarci. Gazzola e Perticone? Il primo nome è uscito fuori, ma credo sia una cosa del procuratore. Abbiamo fatto una chiacchierata, ma non c'è nulla di vero. Noi abbiamo Loiacono e Gerbo, non prenderemo un difensore destro. Ci tenevo a chiarire questa cosa. Perticone è un calciatore che cerchiamo dallo scorso anno e ci stiamo provando.