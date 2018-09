Foggia, Fares: "Classifica? Attendiamo l'esito del ricorso"

Il presidente del Foggia Lucio Fares dopo il ritorno alla vittoria dei rossoneri, ieri sera in rimonta contro il Padova, ha parlato anche della classifica che vede la squadra pugliese a -2: “È stata la vittoria del cuore, della determinazione ed è servita a scacciare i fantasmi. Questa squadra ha grande qualità ed è in crescita. Finora ha raccolto meno di quanto seminato. - esordisce Fares come riporta Foggiacalciomania.it - Classifica? Per ora siamo a -2, ma dobbiamo attendere gli sviluppi dell'ultimo grado di giudizio”.