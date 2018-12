Foggia, Fares: "Momento difficile. La città si stringa attorno alla squadra"

Il presidente del Foggia Lucio Fares in conferenza stampa ha parlato della situazione relativa alla panchina dopo l’esonero di Grassadonia chiedendo pazienza alla piazza: “Stiamo sentendo che la società non c’è, che non si sta muovendo bene, ma non è così. Innanzitutto l’esonero di Grassadonia è la conseguenza di una scelta societaria, dopo Livorno abbiamo dovuto procedere e prendere questa decisione. Il direttore sta lavorando molto per trovare il giusto allenatore, una scelta importante che va ponderata in maniera attenta. - continua Fares come riporta Foggiacalciomania.com - Voglio ribadire che chiunque sarà l’allenatore del Foggia, noi abbiamo bisogno di tutti, di tutta la città perché questo è un momento difficile che va affrontato tutti insieme. Chiediamo alla città di capire il momento difficile e di stringersi attorno ai ragazzi”.