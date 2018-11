Fonte: tuttocalciopuglia.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe diventare incandescente la situazione Galano in casa Foggia dopo la panchina in Liguria contro lo Spezia. Neanche un minuto per il talento ex Bari, a cui è stato preferito prima Chiaretti e poi Gori a partita in corso. La Gazzetta dello Sport si esprime così nell'edizione odierna: "Ora la patata bollente è passata a Grassadonia, che dovrà trovare la giusta collocazione ai tre attaccanti. Galano in carriera ha costruito le sue fortune come esterno alto a destra, sfruttando la capacità di puntare l’uomo e far gol con il suo sinistro a giro. Nel nuovo ruolo dietro le punte dovrà trovare gli equilibri giusti e, soprattutto, dar man forte a centrocampo. Sicuramente non potrà restare molto in panchina, la sua esclusione a La Spezia ha fatto rumore."