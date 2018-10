Foggia, Galano: "Lecce? Derby speciale, vogliamo riscattarci"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Foggia Cristian Galano in conferenza stampa ha parlato dell'attesissimo derby contro il Lecce in programma nella prossima giornata tornando anche sulla gara di Cosenza: “Ci spiace moltissimo per come è andata a Cosenza. Abbiamo analizzato cosa non ha funzionato e ora lavoriamo a testa bassa e con grande umiltà in vista di sabato quando ci attenderà un'altra battaglia. - continua Galano come si legge sul sito del club - Affrontiamo un match difficile, il derby ha sempre un sapore diverso ed il Lecce è una squadra che sta giocando bene e che gioca a calcio come noi, non vediamo l'ora che arrivi sabato, vogliamo riscattarci e dimostrare che non siamo quelli visti in terra calabrese".