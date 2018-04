Foggia, Gerbo operato di appendicite

Fonte: http://foggiacalcio1920.it

Il Foggia Calcio comunica che il calciatore Alberto Gerbo, dopo valutazione clinica e laboratoristica congiunta tra l’equipe sanitaria del Foggia Calcio e della struttura di accettazione della chirurgia d’urgenza dell’Ospedale di Gubbio, nella giornata di ieri è stato sottoposto ad intervento in urgenza di appendicectomia per via laparoscopica. In presenza di un decorso regolare il giocatore sarà dimesso nella giornata di martedì/mercoledì.