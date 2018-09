Foggia, Giannetti: "Svolto un grande lavoro ed evitato il fallimento"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nicola Giannetti, commissario giudiziale del Foggia, ha parlato in conferenza stampa facendo il punto del suo mandato giunto a conclusione: "Il nostro lavoro ha riguardato per la prima volta una squadra calcio. È stato un commissariamento che anche in Lega servirà come canovaccio per le altre squadre che si dovranno dare un sistema di gestione ben preciso. E’ stato un lavoro duro e vorrei rifarmi alla prima conferenza stampa ai tempi dell’inizio del commissariamento e io cercai di tranquillizzarvi dicendovi che nulla aveva a che fare con un eventuale fallimento che poi ha riguardato altre società. Abbiamo fatto una grande campagna acquisti e dissi che sarebbe stata delegata al Direttore Nember e così è stato. Nei giudizi che abbiamo avuto la Procura chiese la retrocessione diretta poi siamo passati ad una penalizzazione di 15 punti poi a 8 ed il 23 presenteremo ricorso e a nostro avviso questa penalizzazione potrà essere ulteriormente ridotta. Ci rifaremo a diversi aspetti che potrebbero abbattere vistosamente la penalizzazione. Per la mutualità stiamo aspettando la sentenza per fare i nostri passi. Sono fiducioso. - continua Giannetti come riporta Foggiacalciomania.it - Noi come Foggia abbiamo firmato un documento dove chiedevamo che si partisse a 19 squadre perché il motivo e’ essenzialmente economico perché un campionato di serie B ha necessità di ottenere contributi di mutualità superiori a quelli concessi fino a ieri. Nel prossimo campionato credo che sarà portato minimo a 20 squadre. La Lega ha preso questa decisione con le Società e ricordo che il giorno dei calendari fu spostata l’elaborazione degli stessi perché si voleva trovare una soluzione”.