Foggia, Grassadonia merita fiducia

Gianluca Grassadonia

Gianluca Grassadonia? Non ha niente da rimproverarsi. Anzi i risultati e la qualità di gioco del suo Foggia sono sotto gli occhi di tutti quelli che masticano calcio sul serio. Il tecnico salernitano ha dovuto fare i conti con un handicap pesantissimo: otto punti non rappresentano uno scherzo, otto punti in meno sono anzi un fardello vero e proprio. Ma lui a fronteggiare le difficoltà è abituato da sempre. Non s'è lamentato, ha lavorato ogni giorno per migliorare il gruppo sia sotto l'aspetto psicologico che sotto l'aspetto tattico. Difficile, anzi impossibile, fare di meglio.