Foggia, Grassadonia: "Testa libera e cattiveria agonistica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia alla viglia della sfida contro il Pescara in conferenza stampa prova a scuotere la sua squadra: “Dobbiamo essere liberi di testa e avere cattiveria agonistica. In questa settimana abbiamo lavorato sopratutto sulla mentalità perché la sconfitta di Palermo fa male e brucia ancora, ma dobbiamo ripartire da lì credendo maggiormente in quello che si fa, senza altre preoccupazioni. - continua Grassadonia come riporta il sito del club pugliese - Il nostro unico pensiero deve essere la partita di domani, per noi molto importante e ce la giocheremo alla pari col Pescara”.