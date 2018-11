Foggia, Grassadonia: "Vincere a Brescia ci darebbe serenità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Foggia Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia: “Vincere al Rigamonti ci consentirebbe di lavorare con serenità nelle settimane in cui faremo sosta, ci proveremo, ma non sarà facile. Il Brescia è un'ottima squadra, esperta, di qualità e di grande dinamismo oltre che un gruppo in salute che con Corini non ha ancora perso. Ci aspetta una gara intensa, veniamo da una buona prestazione che ha confermato il valore dei miei ragazzi. Ho gente esperta e giovani interessanti che stanno crescendo. - continua Grassadonia come riporta il sito dei dauni – Mazzeo deve stare sereno e tranquillo perché presto si sbloccherà, Iemmello invece avrà i 90 minuti nelle gambe dopo la sosta”.