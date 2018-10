Foggia, i convocati di Grassadonia: Kragl e Busellato recuperati

Spezia, esercitazioni tattiche per gli uomini di mister Marino

Carpi, terapie per l'attaccante Alessandro Piu

Hellas, Grosso: "Lecce ha entusiasmo, verrà a Verona per fare suo gioco"

Benevento, sessione tattica per la rosa di mister Bucchi

Crotone, Rohden: "Felice per la Nazionale. Testa al Palermo"

Cosenza, Braglia: "Carpi? Partita difficile per noi e per loro"

Ascoli, i convocati di Vivarini per la gara con il Foggia

Benevento, i convocati di Bucchi: out Costa, c'è Billong

Pescara, i convocati di Pillon per la gara con il Benevento

Carpi, i convocati di Castori: out Pezzi e Piu

Venezia, i convocati di Vecchi: out St. Clair, tornano in quattro

Palermo, arresti domiciliari per Zamparini: deciderà la Cassazione

Hellas-Lecce, le formazioni: Lee dal 1°. Falco neanche in panchina

Serie B, Lecce avanti al 45° sull'Hellas: in gol La Mantia

Foggia, Grassadonia: "Ascoli avversario in forma. Sarà una gara aperta"

Sono 23 i calciatori convocati da Gianluca Grassadonia , tecnico del Foggia, per la sfida contro l'Ascoli. Ancora out Rubin e Iemmello, mentre sono recuperati Kragl e Busellato. Questo l'elenco completo:

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy