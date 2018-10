Foggia, i convocati di Stroppa: prima chiamata per Iemmello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 25 i calciatori convocati dal tecnico del Foggia Giovanni Stroppa per la trasferta di Cosenza. Prima convocazione per Pietro Iemmello che torna così a figurare fra i convocati rossoneri a distanza di quasi due anni e mezzo dalla sua ultima apparizione (nella finale play off di Serie C contro il Pisa). Questo l'elenco completo:

Portieri: Bizzarri, Sarri, Noppert

Difensori: Ranieri, Tonucci, Loiacono, Zambelli, Martinelli, Rubin, Boldor, Camporese

Centrocampisti: Agnelli, Carraro, Deli, Kragl, Gerbo, Rizzo, Ramè, Busellato

Attaccanti: Iemmello, Cicerelli, Galano, Mazzeo, Chiaretti, Gori