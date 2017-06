Foggia, il Catania vuole Sainz-Maza

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dovrebbe essere in procinto di rinnovo con il Foggia, ma non è detto che il futuro dell'attaccante Miguel Angel Sainz-Maza sia in rossonero. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, sul classe '93 è forte l'interesse del Catania, che potrebbe anche averlo in prestito, qualora prolungasse il rapporto con i satanelli.