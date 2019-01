Foggia "made in Parma". Cinque ducali nel mirino dei Satanelli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Potrebbe concretizzarsi in questo mercato di gennaio una e propria diaspora di calciatori da Parma a Foggia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, oltre a Pierluigi Frattali, portiere ducale ad un passo dai Satanelli nello scambio con Albano Bizzarri in direzione opposta, il ds dei pugliesi Luca Nember avrebbe messo nel mirino altri quattro giocatori: Emanuele Calaiò è sicuramente il più chiacchierato, alla pari con Jacopo Dezi che da leader della squadra lo scorso anno in B si è ritrovato a vivere una stagione in chiaroscuro nella massima serie. Le attenzioni del Foggia però sono cadute anche sull'esterno offensivo Alessio Da Cruz e su Marcello Gazzola, terzino ex Sassuolo.