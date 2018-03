Foggia, Martinelli: "Empoli? La più forte di B, ma ce la giocheremo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore Luca Martinelli ha parlato in mixed zone del proprio gol vittoria contro la Pro Vercelli: “Sono contentissimo per la rete e per l'utilità che ha avuto per portare a casa tre punti. Era determinante vincere anche perché sul loro gol del vantaggio c'era un tocco di mano di Reginaldo che però non è stato ravvisato dall'arbitro, ma poi siam ostati molto bravi a ribaltare tutto. - continua Martinelli come riporta Foggiamania.it - Adesso dobbiamo ricaricare le pile in vista della prossima gara dove ritroverò l'Empoli, la squadra che mi ha permesso di esordire in Serie A. Ho ottimi ricordi, ma ora sono al Foggia e cercherò di dare il mio contributo per fare punti contro quella che secondo me è la squadra più forte del campionato”.