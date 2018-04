Foggia, Mazzeo: "Abbiamo le carte in regola per puntare ai playoff"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Mazzeo, attaccante del Foggia, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby con il Bari: "Siamo vicini alla zona playoff, dobbiamo provarci anche perché ci saranno tanti scontri diretti. Abbiamo tutte le carte in regola, dobbiamo solo crederci. Il derby con il Bari? È una partita che va preparata nel modo giusto, all'andata ci sono rimasto male, avrei voluto giocare ma sono rimasto ai box per infortunio. Voglio rendere orgogliosi i nostri tifosi, spero di vedere un bel derby, giocato a viso aperto".