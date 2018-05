Risultato parziale: Frosinone-Foggia 0-1

© foto di Federico Gaetano

Fabio Mazzeo, attaccante del Foggia, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della prima frazione di gioco del match contro il Frosinone: "Siamo venuti qui per giocarcela: per noi stessi, per i nostri tifosi e per il campionato. Sta andando bene, sono contento. Nervosismo? Per loro è una gara importante, si vede la tensione".