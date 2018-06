Foggia, Nember annuncia: “Stroppa non sarà più il nostro allenatore”

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha annunciato l'addio di Giovanni Stroppa: “Fino a un paio di settimane fa fra noi e Stroppa c'era sintonia, ma poi ha avuto esternazioni diverse da quelle che aspettavamo e ci ha chiesto di cambiare. Resta un nostro tesserato e c'è stato un contatto la settimana scorsa e anche ieri con il Crotone, ma è stato interpellato un nostro interessato senza il nostro consenso. Sicuramente cambieremo allenatore e abbiamo già qualche profilo che ci interessa e che stiamo valutando. L'identikit è quello di un profilo ambizioso che ci porti a un traguardo importante e la campagna di rafforzamento sarà fatta di comune accordo col nuovo allenatore. - continua Nember come riporta Calciofoggia.it parlando dei calciatori – Le questioni Stroppa e Kragl sono separate, il centrocampista entro il 20 giugno sarà riscattato e il Crotone non ha diritto di controriscattarlo. Per Agazzi invece stiamo parlando, mentre Camporese e Nicastro sono ormai nostri”.