Foggia, Nember su Iemmello: "Ha insistito per tornare con noi"

Le 20 squadre di Serie A continuano la loro preparazione in vista della seconda giornata di Serie A. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 14.45 - Archiviata l'andata dei Play-off di UEFA Europa League 2018-2019, nessuna sosta per Gomez e compagni che hanno...

Serie C, mercato -1. Anzi no. Chiusura rinviata al 31 agosto

Serie C, il mercato chiuderà il 31 agosto alle 20:00

Pro Vercelli, Varini: "Rinvio? Succede solo in Italia"

Casertana, Pane l'alternativa ad Adamonis in porta

Vibonese, doppio colpo: in arrivo Taurino e Cani

Matera, risoluzione del contratto per Casoli

Olbia, è fatta per Marson: domani l'annuncio

Robur Siena, ultime speranze per la Serie B

Vibonese, in attacco arriva Leonardo Taurino

Ternana, dal Genoa in prestito Callegari

Altre notizie Serie C

Nella mattinata di ieri, presso la sala stampa dello stadio Pino Zaccheria, il direttore sportivo del Foggia Luca Nember ha presentato Pietro Iemmello , tornato in rossonero pochi giorni fa. Queste le parole del direttore sportivo: “Mi son trovato la fortuna di presentare il suo ritorno, è un piacere che sia tornato con noi e che lui abbia accettato, anzi abbia insistito a tornare qui. Ha rinunciato anche a offerte importanti, gli bisogna dare atto a questa cosa. Poi è sempre stato un pallino della famiglia Sannella, che mi auguro venga ringraziata. È stato un mercato abbastanza intenso”, riporta Tuttocalciopuglia.com .

