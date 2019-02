© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

E' intervenuto in conferenza stampa Pasquale Padalino, allenatore del Foggia, nel post-gara di Foggia-Benevento terminata 1-1. Queste le parole del tecnico rossonero: "Siamo già proiettati alla prossima che è importantissima. La mentalità è stata quella giusta contro una grande ma credo debba essere sempre così, non solo contro le grandi. Abbiamo giocato per 60 minuti in dieci, devo sottolinearlo. Due episodi che non sarebbe stato uno scandalo se entrambi fossero stati concessi. Devo rimarcare che non siamo soddisfatti, l'arbitro è stato giusto in parte. Forse non è stato neanche tanto aiutato.

Ci manca la vittoria, stasera l'avremmo meritata per lo spirito messo in campo dagli undici in campo e dalla panchina. Dobbiamo cercare la vittoria perché penso che questi ragazzi la meritano. Abbiamo tutto ancora aperto per ristabilire la nostra posizione in classifica", riporta iamcalcio.it.