Foggia-Palermo, le formazioni ufficiali: Nestorovski in panchina

Juve, Dybala ringrazia i tifosi per lo striscione: "100 presenze un orgoglio"

Torino, Mazzarri: "In classifica ci mancano 3-4 punti"

Juventus, CR7 torna al gol. AS: "Cristiano si sblocca con una doppietta"

Milan, non basta Higuain. Il Cagliari ferma i rossoneri sull'1-1

Inter, Icardi a secco nelle prime tre: non accadeva dal 2012/13

Milan, Gattuso: "Non si può giocare sempre di fioretto"

Roma, El Shaarawy: "A Madrid per fare risultato"

È nata una stella: Barella è pronto per il grande salto

Higuain scaccia le streghe, ma il Milan non gioca ancora per lui

Cagliari, Maran: "Pareggio giusto col Milan. Contento per Joao Pedro"

Torino, Baselli: "Non ci va giù il gol annullato a Berenguer"

Udinese, Mandragora: "È importante anche non perdere"

Milan, Kessie: "Peccato non averla vinta, gol importante per Higuain"

Bologna, Bigon: "Non facciamo drammi, non siamo da allarme rosso"

Queste le formazioni ufficiali di Foggia-Palermo, match valido per la terza giornata di Serie B. Calcio d'inizio previsto per le ore 21:00.

