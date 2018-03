Foggia, piace l'attaccante Diop del Bassano

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Foggia guarda in Serie C per rinforzare il proprio reparto avanzato. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com il club pugliese avrebbe messo nel mirino Abou Diop classe '93 in forza al Bassano, ma di proprietà del Torino, autore di sei reti in 26 presenze.