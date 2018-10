© foto di Federico Gaetano

La Gazzetta del Mezzogiorno fa il punto e il bilancio su quello che è stato l'impatto del mercato estivo sul Foggia. Tra i volti nuovi chi ha inciso di più è stato Galano, bene anche Cicerelli, Busellato e Carraro. Chiaretti (impiegato meno in queste ultime gare), Rizzo e Iemmello, frenati da infortuni, sono tre calciatori di spessore, che potranno aggiungere tecnica, estro e imprevedibilità all’undici di Grassadonia. Ci si attende inoltre di più dall’esperto portiere Bizzarri, ed anche i giovani Boldor, Ranieri e Gori potranno tornare utili, come hanno in parte già dimostrato quando sono stati chiamati in causa.