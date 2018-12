Foggia, si prova ad anticipare il Monza per Scaglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c’è solo il Monza sulle tracce di Filippo Scaglia, difensore in scadenza con il Cittadella che a gennaio farà le valigie e lascerà il club veneto. I brianzoli avrebbero in mano già un accordo per la prossima estate, ma vorrebbero anticipare il suo arrivo a gennaio, ma dovranno fare i conti con il Foggia che già aveva cercato il calciatore in estate e ora, come riferisce Trivenetogoal.it, potrebbe decidere di pagare un indennizzo al club padovano per avere il centrale a disposizione. Sullo sfondo resta un flebile interesse del ChievoVerona.