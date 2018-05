Foggia, si punta a trattenere Kragl, Agazzi e Calabresi

© foto di Federico Gaetano

Il Foggia, in attesa di chiudere la propria stagione a Frosinone, ha iniziato a lavorare in vista del prossimo campionato. Il direttore sportivo Luca Nember per prima cosa cercherà di trattenere alcuni pezzi pregiati di questa stagione a partire dall'esterno Oliver Kragl, premiato come migliore esterno mancino della B, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Crotone a gennaio. Il Foggia eserciterà il suo diritto, ma sul tedesco si stanno già muovendo alcuni club di Serie A come Udinese e Sassuolo che potrebbero mettere in difficoltà il Foggia presentando offerte importanti per il suo cartellino. Lo riporta Telefoggiatv.it spiegando che i rossoneri cercheranno di trattenere anche il centrocampista Davide Agazzi, di proprietà dell'Atalanta, e il difensore Arturo Calabresi, di proprietà della Roma. Per Leandro Greco si proverà a intavolare un discorso col Bari per uno scambio di cartellini con Alan Empereur. Infine si profila un rinnovo per il terzino destro Marco Zambelli.