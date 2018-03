Foggia, Stroppa: "Cesena? Vittoria frutto di impegno e cuore"

Fonte: http://foggiacalcio1920.it

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

“Un gol importantissimo, ha permesso di riprenderci quello che meritavamo”. Immediatamente dopo la disputa del match, il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa commenta soddisfatto la sfida vinta per 2-1 dai suoi ragazzi contro il Cesena: “Partite come questa presentano una doppia difficoltà, bisogna spingere in attacco riuscendo a non subire troppo le ripartenze di una squadra bravissima a difendere e sfruttare il contropiede come il Cesena. Buono il primo tempo, potevamo chiudere con due-tre gol di vantaggio, ma abbiamo rischiato si ripetesse quanto visto a Perugia. Nella ripresa siamo stati bravi e fortunati a trovare il pari poi, con tutto l’impegno possibile, abbiamo segnato anche il secondo gol, che ci ha regalato tre punti con cui possiamo pensare anche ad un altro campionato. Il pubblico? Sempre da dieci, nessuno ha un tifo come il nostro”.