Foggia, Stroppa: "Playoff, sembra impossibile ma dobbiamo vincere"

© foto di Federico Gaetano

Giovanni Stroppa, tecnico del Foggia, ha parlato in conferenza della sfida contro la Salernitana. "Playoff? C'è ancora un solo punto a nostra disposizione, è vero, però, perché non crederci, non succede ma se dovesse accadere dobbiamo essere pronti, sembrerebbe impossibile sulla carta più che altro per le squadre che ci precedono, noi dobbiamo solo pensare a vincere. Salernitana? E' una squadra che ha cambiato diversi sistemi di gioco, saremo pronti all'eventualità di trovare le giuste contromisure, chi ha la mentalità vincente e giusta deve cercare di non lasciare nulla per strada", ha detto.