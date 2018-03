Foggia, Stroppa: "Ringrazio Di Bari per avermi scelto un anno fa"

Fonte: da Coverciano: Raimondo De Magistris, Luca Bargellini, Lorenzo Marucci

Il tecnico del Foggia Giovanni Stroppa dopo la premiazione come miglior tecnico di Serie C della passata stagione ha parlato così dal palco di Coverciano: “Grazie a tutti i colleghi che mi hanno votato, ringraziamenti doverosi per tutto il gruppo di lavoro. Premio dedicato almio ds Giuseppe di Bari che mi ha scelto lo scorso anno”.