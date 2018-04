Foggia, Stroppa: "Ternana imprevedibile e sbarazzina. Voglio continuità"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Il Foggia continua a cullare il sogno playoff, in settimana affronterà la Ternana che ha invece appena abbandonato l'ultimo posto. In conferenza stampa Giovanni Stroppa, allenatore dei rossoneri, presenta così le Fere: "Sarà una partita difficile perché lo è in tutte le sue forme, affrontiamo un gruppo imprevedibile, una squadra sbarazzina che, a prescindere dall'avversario, lavora bene in entrambe le fasi. Pensiamo di gara in gara come se fossero tutte finali, per dare continuità bisogna andare a vincere a Terni".