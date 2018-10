Foggia, Tonucci: "Pensavo di avere la vittoria in tasca, peccato"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il pareggio arrivato contro il Lecce, il giocatore del Foggia Denis Tonucci ha parlato al sito ufficiale del club: "Peccato, dopo il 2-0 avevamo creduto nella vittoria. Qualcosa non è andato bene, il Mister saprà certamente rimediare a quello che non ha funzionato.Sul gol? Devo ringraziare il Mister, a Cosenza, in una situazione simile avevo passato la palla invece che tirare ed il Mister mi ha detto che uno che fa gol in rovesciata da quella posizione deve tirare, aveva ragione lui”.