Foggia, Zambelli sul Brescia: "Sogno un ritorno alla Maldini"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno del Foggia Marco Zambelli ha parlato della sfida contro il suo Brescia in programma nel prossimo turno di Serie B soffermandosi anche sul proprio futuro: “Per me incontrare le Rondinelle è sempre speciale, e farlo al Rigamonti lo sarà ancora di più. Non so se sono riuscito ancora a metabolizzare la fine della mia avventura con loro, lo capirò quando verrò a Monpiano. A Foggia il legame con la squadra è viscerale. Vedo anche i miei compagni foggiani: anche loro hanno vissuto momenti difficili, non sono sul piedistallo, ma sono rispettati come uomini. Quel rispetto che negli ultimi miei momenti a Brescia è venuto meno a livello ambientale, è una ferita ancora aperta. - conclude Zambelli al Giornale di Brescia - Futuro? Ci ho pensato e ci penso, tra l’altro io nel futuro mi vedo dirigente e sto già cercando di studiare qualcosa. Sarebbe davvero bellissimo un giorno fare quello che Maldini fa al Milan”.