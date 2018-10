Format Serie B: 22 squadre subito o maxi risarcimento?

© foto di Antonio Vitiello

Dopo la decisione del TAR del Lazio che ha accolto il ricorso della Ternana sul format della Serie B c'è da capire cosa succederà in questa stagione, al netto di possibili/probabili nuovi ricorsi, al campionato cadetto. Essendosi giocate già otto gare di campionato, con la nona alle porte, sembra difficile un ritorno a 22 squadre nell'immediato. Una decisione questa che comporterebbe una nuova stesura dei calendari con ben tre squadre che sarebbero costrette a veri e propri tour de force per recuperare le 8/9 gare che servono per rimettersi in pari con le altre. Per questo i club ricorrenti potrebbero decidere di presentare una richiesta di maxi risarcimento danni nei confronti della FIGC.

Il ripristino del format a 22 squadre in Serie B slitterebbe quindi al prossimo anno – fatto salva una riforma dei campionato troppo spesso annunciata, ma che non ha mai visto la luce – con ben sette promozioni dalla Serie C (quindi aprendo la possibilità anche alle seconde di ogni girone di conquistare la Serie B coi play off che a quel punti riguarderebbero le squadre dalla terza alla decima). Un'ipotesi questa che sembra trovare anche il consenso del neo presidente Federale Gabriele Gravina (ex numero uno della Lega Pro). Nel pomeriggio prorpio in nuovo numero uno del calcio italiano ha indetto una riunione d'urgenza con i legali della Federcalcio per decidere cosa fare in merito alla senteza del TAR del Lazio.