Foscarini: "Ho voluto fortemente Avellino. A fine stagione decideremo"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, tecnico dell'Avellino, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel per parlare del suo rapporto con la piazza e del proprio futuro, che potrebbe essere ancora in biancoverde: “Sono felice di questi complimenti che sto ricevendo, speriamo di regalare a tutti questa gioia venerdì sera. Non ho mai allenato in un ambiente così caldo, Livorno ha una curva simile, ma non a questi livelli. E' una curva da serie A, ci sta trascinando e sono convinto che anche a Terni saranno in tantissimi a darci energia. - continua Foscarini come riporta Tuttoavellino.it - Ho voluto fortemente Avellino e non ho messo clausole particolari riguardo ad un’eventuale salvezza. Mi sembrava giusto che io e la società ci sentissimo liberi di scegliere a fine stagione. A Cittadella sono rimasto per 10 anni firmando sempre contratti annuali. Voglio sentirmi libero, farmi conoscere come persona e conoscere bene chi lavora con me”.