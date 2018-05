Fotonotizia - Frosinone, la delusione dopo la mancata promozione

© foto di www.imagephotoagency.it

La fine di un sogno, o almeno rimandato dopo i playoff. Il Frosinone ha mancato l'approdo diretto in Serie A, a causa del pari interno di ieri sera contro il Foggia per 2-2 e la conseguente vittoria del Parma a La Spezia. In basso le foto TMW con la delusione dei calciatori di mister Longo: