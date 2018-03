Frosinone, Beghetto: "Palermo? Sconfitta che brucia, meritavamo il pari"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno del Frosinone Andrea Beghetto ha parlato ai microfoni di Kick Off del momento della squadra dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Palermo: “È un risultato che brucia, ma dobbiamo ripartire subito perché sabato c'è la Salernitana, un'altra partita difficile che dobbiamo affrontare come sappiamo per tornare a fare punti. Coi rosanero meritavamo il pari, ma non è andata così e non dobbiamo più pensarci. - continua Beghetto a Tuttofrosinone.com - Tifosi? Sono una parte importante, sono una parte di noi che ci completa. Ci danno una grande spinta specie in casa e sono fondamentali”.