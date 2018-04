Frosinone, Beghetto rientrato in gruppo. Ai box c'è Volpe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Frosinone, che sabato sfiderà in trasferta il Parma. A Ferentino la squadra ha svolto il riscaldamento, una serie di esercitazioni tecnico-tattiche ed una partitella finale al campo ridotto. Beghetto è regolarmente rientrato in gruppo, ai box Volpe. L’attaccante ha accusato un fastidio muscolare sul finire della seduta di ieri, nel pomeriggio si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Domani alle 15:00 è in programma una nuova seduta di allenamento allo stadio ”Benito Stirpe”.