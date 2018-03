Frosinone, Brighenti: "La Serie A cambia la vita e la carriera"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Brighenti, difensore del Frosinone, è intervenuto oggi in conferenza stampa in vista della trasferta in casa della Ternana in programma il prossimo weekend (fonte TuttoFrosinone.com): "Dobbiamo andare lì per vincere non solo perché hanno una classifica difficile ma poiché noi abbiamo bisogno dei tre punti considerato che nelle ultime gare non siamo riusciti a vincere. Ora c'è bisogno di portare a casa punti. Noi dobbiamo sempre cercare di aggredire alto l'avversario cercando di metterlo in difficoltà. Non è una cosa scontata da realizzare e non sempre possiamo vincere 3-0 ma l'atteggiamento deve essere sempre lo stesso Sono in difficoltà ma non ci regaleranno nulla. Sarà una battaglia perché le partite diminuiscono sempre più e dunque non possono sbagliare. Promozione? Oltre Palermo e Empoli ci sono anche altre squadre che possono rientrare nella lotta alla promozione. Mancano ancora tanti punti e squadre come Cittadella e Bari possono rientrare. Noi dobbiamo pero a noi stessi. Serie A? Ottenerla cambia la vita e la carriera. Arrivati a questo punto ci aspettano due mesi di sacrifici ma sono fatti con piacere perché ottenere una promozione è qualcosa di davvero importante"