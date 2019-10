Frosinone, Capuano salva Nesta: il pari a Salerno tiene salda la panchina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava legato alla gara contro la Salernitana il futuro di Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone, poiché dopo sei turni di campionato i punti erano solo 5 e, proprio in virtù di questo, la proprietà stava valutando il da farsi, approfittando anche della sosta che avrebbe permesso al nuovo eventuale tecnico di lavorare con più serenità in vista poi della ripresa, fissata al 18 ottobre. Ma ieri è arrivato il pari, e tutto sembra essere risolto.

La reazione della squadra - Il magic moment della Salernitana non rendeva i campani uno dei più semplici avversari per l'undici ciociaro, ma, alla luce di quello che poi si è visto in campo, gli uomini di Nesta non hanno demeritato il punto arrivato in extremis, per altro in inferiorità numerica (causa espulsione di Gori). Meriti del tecnico, che ha saputo cambiare: i canarini si sono presentati con un 3-5-2 iniziale, modificato poi, al momento dell'espulsione, in un 4-4-1, ma l'esperimento ha soddisfatto il tecnico, che a oggi può dire salva la panchina.

Il lavoro futuro - Chiaro però che c'è ancora molto da lavorare per dare un nuovo volto a una squadra che da tutti è accreditata come una delle possibile promosse in A. E che comunque il salto di categoria lo tiene tra gli obiettivi da raggiungere. "Vorrei lavorare su due moduli e sulle indicazioni che ci danno. Se si presenterà l’occasione li sapremo utilizzare", queste le parole del mister, che avrà ora 14 giorni per poter affinare certe tecniche.

Ostacolo Livorno - La ripresa del torneo vedrà i laziali impegnati contro un Livorno in crisi, che sta riflettendo sul futuro del mister ora in carica. Difficile quindi dire l'avversario che il Frosinone, nel monday night del 21 ottobre, si troverà davanti, ma di certo avrà bisogno di punti... esattamente come i ciociari. Una bella sfida, ma da non sbagliare.